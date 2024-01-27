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Сысоев Николай Павлович

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Место рождения

с.Ново-Селим Турция

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Жена

Около 1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сысоев Павел Иванович

Мать: Сысоева Евдокия Николаевна

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Полина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Полина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Полина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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