Сысоев Николай Павлович
Место рожденияс.Ново-Селим Турция
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Сысоев Павел Иванович
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Полина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Полина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно