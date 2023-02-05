Гидон Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гидон Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлова (Гидон) Геня Абрамовна

Отец ребёнка: Гидон Абрам

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гидон Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Гидон Абрам

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гидон Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Гидон Абрам

Смерть
Неизвестно

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