Гидон Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлова (Гидон) Геня Абрамовна
Отец ребёнка: Гидон Абрам
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гидон Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Гидон Абрам
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Гидон Абрам
Смерть
Неизвестно