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Гидон Вера Абрамовна
Гидон Вера Абрамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1963
Пол
Женский
Отец
Гидон Абрам
Мать
Гидон Ираида
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Гидон Абрам
Мать:
Гидон Ираида
Смерть
1963
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