Гидон Вера Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гидон Вера Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гидон Абрам

Мать: Гидон Ираида

Смерть
1963
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