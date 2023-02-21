Гидон Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гидон Абрам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гидон Вера Абрамовна

Мать ребёнка: Гидон Ираида

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гидон Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Гидон Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлова Геня Абрамовна

Мать ребёнка: Гидон Ираида

Смерть
Неизвестно
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