Косьминых (Зылева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косьминых (Зылева) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зылев Алексей Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Косьминых Евфимий Филиппович

Отец ребёнка: Косьминых Филипп Давыдович

починок Ольхов
Бракосочетание
08.02.1899

Муж: Косьминых Филипп Давыдович

село Паздеры
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Евфросиния Филипповна

Отец ребёнка: Косьминых Филипп Давыдович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Косьминых Филипп Давыдович

д. Ольхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Косьминых Филипп Давыдович

Работа или профессия
Неизвестно
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