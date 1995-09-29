Базылевич (Кошина) Марфа Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич (Кошина) Марфа Акимовна

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Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.09.1899 ст.

Дата смерти

29.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899 ст.

Отец: Кошин Аким Афанасьевич

Мать: Кошина Степанида Ивановна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.08.1918

Муж: Базылевич Андрей Сафонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1919

Сын: Базылевич Иван Андреевич

Отец ребёнка: Базылевич Андрей Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Базылевич Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Базылевич Андрей Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.09.1995
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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