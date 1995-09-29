Базылевич (Кошина) Марфа Акимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1899 ст.
Дата смерти29.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899 ст.
Отец: Кошин Аким Афанасьевич
Бракосочетание
11.08.1918
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1919
Отец ребёнка: Базылевич Андрей Сафонович
Рождение ребёнка
16.07.1930
Сын: Базылевич Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Базылевич Андрей Сафонович
Смерть
29.09.1995