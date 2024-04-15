Головченко Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения07.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно