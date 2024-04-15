Головченко Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Иван Евдокимович

Головченко Иван Евдокимович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904 ст.

Отец: Головченко Евдоким Никитич

Мать: Головченко Анна Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close