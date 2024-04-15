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Головченко Евдоким Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Головченко Анна Евдокимовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Сын: Головченко Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Головченко Анна Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Давид Макарович Павловский
Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.

Дочь: Христина Евдокимовна

Мать ребёнка: Головченко Анна Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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