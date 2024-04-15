Головченко Евдоким Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Сын: Головченко Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Головченко Анна Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.06.1907 ст.
Давид Макарович Павловский
Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.
Дочь: Христина Евдокимовна
Мать ребёнка: Головченко Анна Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно