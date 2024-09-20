Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Бондарь Тимофей Григорьевич
Мать: Бондарь Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Чепка) Васса Самойловна
Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чепкий Михайло Самойлович
Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович
Смерть
Неизвестно