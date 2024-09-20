Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна

Место рождения

Старый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Бондарь Тимофей Григорьевич

Мать: Бондарь Елизавета

Старый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепкий Самойло Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Чепка) Васса Самойловна

Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чепкий Михайло Самойлович

Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чепкий Иосиф Самойлович

Отец ребёнка: Чепкий Самойло Михайлович

Смерть
Неизвестно

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