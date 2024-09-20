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Чепкий Самойло Михайлович

Место рождения

Старый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Чепкий Михайло Тимофеевич

Мать: Чепка (Чухно) Екатерина Григорьевна

Старый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Чепка) Васса Самойловна

Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чепкий Михайло Самойлович

Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чепкий Иосиф Самойлович

Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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