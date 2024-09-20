Чепкий Самойло Михайлович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Чепка) Васса Самойловна
Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чепкий Михайло Самойлович
Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Чепка (Бондарь) Варвара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно