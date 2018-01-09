Комолова (Богаченкова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комолова (Богаченкова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1964

Дата смерти

09.01.2018

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1964

Отец: Богаченков Виктор Петрович

Мать: Богаченкова Дина Михайловна

Бракосочетание
19.10.1985

Муж: не указан

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2018
Тверь, город Тверь, Тверская область
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