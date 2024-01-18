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Кауфман Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Вязовцев Иван Евсеевич

Мать: Кром Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кауфман Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Кауфман Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кауфман Юрий Константинович

Отец ребёнка: Кауфман Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауфман Константин

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