Кауфман Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Вязовцев Иван Евсеевич
Мать: Кром Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кауфман Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Кауфман Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кауфман Юрий Константинович
Отец ребёнка: Кауфман Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кауфман Константин