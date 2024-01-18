Кауфман Константин
Место рожденияПоволжье
Дата рождения1931
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Поволжье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кауфман Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Кауфман Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кауфман Юрий Константинович
Мать ребёнка: Кауфман Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кауфман Зинаида Ивановна
Смерть
1983