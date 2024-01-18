Кауфман Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауфман Константин

Место рождения

Поволжье

Дата рождения

1931

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Поволжье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кауфман Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Кауфман Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кауфман Юрий Константинович

Мать ребёнка: Кауфман Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кауфман Зинаида Ивановна

Смерть
1983
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