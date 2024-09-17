Маракова (Макарова) Галина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракова (Макарова) Галина Порфирьевна

Место рождения

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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