Макарова (Сёмичева) Нина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сёмичев Аркадий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маракова (Макарова) Галина Порфирьевна
Отец ребёнка: Макаров Порфирий Иванович
Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно