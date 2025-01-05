Макарова (Сёмичева) Нина Аркадьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Сёмичева) Нина Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

После 1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сёмичев Аркадий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маракова (Макарова) Галина Порфирьевна

Отец ребёнка: Макаров Порфирий Иванович

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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