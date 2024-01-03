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Заварыкин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.?

Отец: Заварыкин Иван

Мать: Заварыкина Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварыкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1957

Сын: Заварыкин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Смирных-Першина Заварыкина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1964

Дочь: Андреева Заварыкина Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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