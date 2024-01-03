Заварыкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.?
Отец: Заварыкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1957
Сын: Заварыкин Михаил Павлович
Мать ребёнка: Смирных-Першина Заварыкина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1964
Дочь: Андреева Заварыкина Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно