Савин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Владимир Николаевич

Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

26.12.1946

Дата смерти

08.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1946

Отец: Савин Николай Николаевич

Мать: Савина Ольга Егоровна

г. Можайск
Рождение ребёнка
19.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Татьяна Ивановна

Смерть
08.06.2007
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