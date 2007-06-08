Савин Владимир Николаевич
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения26.12.1946
Дата смерти08.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1946
Отец: Савин Николай Николаевич
Мать: Савина Ольга Егоровна
г. Можайск
Рождение ребёнка
19.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Татьяна Ивановна
Смерть
08.06.2007