Савина (Корастылева) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1927
Дата смерти19.12.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1945
Дочь: Юшенко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1946
Сын: Савин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Савин Николай Николаевич
г. Можайск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2006