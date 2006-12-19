Савина (Корастылева) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Корастылева) Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1927

Дата смерти

19.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1945

Дочь: Юшенко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
26.12.1946

Сын: Савин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Николаевич

г. Можайск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Николай Николаевич

Смерть
19.12.2006
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