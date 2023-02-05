Лосенкова (Джумкова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосенков Евгений Прокофьевич
Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко (Лосенкова) Нина Прокофьевна
Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Лосенков Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1923
Дочь: Храименкова (Лосенкова) Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1927
Сын: Лосенков Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович
Смерть
Неизвестно