Лосенкова (Джумкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосенкова (Джумкова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосенков Евгений Прокофьевич

Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко (Лосенкова) Нина Прокофьевна

Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосенков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Лосенков Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1923

Дочь: Храименкова (Лосенкова) Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Лосенков Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Лосенков Прокофий Иванович

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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