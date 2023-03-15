Стожаров Александр Андреевич
Место рожденияСквозново
Дата рождения05.08.1927
Дата смерти17.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927
Сквозново
Бракосочетание
22.02.1951
Сквозново
Возраст жениха 23 года; невесты 21 год. Род занятий: жених – рабочий, тракторист, невесты – колхозница, счетовод; Место работы: жених – Перевозская МТС, невеста – колхоз «Рев. Факел»; д. Сквозново.
Рождение ребёнка
19.02.1952
Дочь: Головина Галина Александровна
Мать ребёнка: Стожарова Екатерина Петровна
Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1953
Сын: Стожаров Валентин Александрович
Мать ребёнка: Стожарова Екатерина Петровна
Сквозново
Смерть
17.02.1985
Сквозново
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сквозново