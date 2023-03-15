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Стожаров Александр Андреевич

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Место рождения

Сквозново

Дата рождения

05.08.1927

Дата смерти

17.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927

Отец: Стожаров Андрей Иванович

Мать: Стожарова Агрофена Ивановна

Сквозново
Бракосочетание
22.02.1951

Жена: Стожарова Екатерина Петровна

Сквозново
Возраст жениха 23 года; невесты 21 год. Род занятий: жених – рабочий, тракторист, невесты – колхозница, счетовод; Место работы: жених – Перевозская МТС, невеста – колхоз «Рев. Факел»; д. Сквозново.
Рождение ребёнка
19.02.1952

Дочь: Головина Галина Александровна

Мать ребёнка: Стожарова Екатерина Петровна

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1953

Сын: Стожаров Валентин Александрович

Мать ребёнка: Стожарова Екатерина Петровна

Сквозново
Смерть
17.02.1985
Сквозново
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сквозново
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