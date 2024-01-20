Стожарова (Дудина) Агрофена Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1895
Дата смерти05.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Стожаров Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Стожарова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1927
Сын: Стожаров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович
Смерть
05.10.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно