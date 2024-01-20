Стожарова (Дудина) Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стожарова (Дудина) Агрофена Ивановна

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Место рождения

Киселиха, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

06.07.1895

Дата смерти

05.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселиха, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Стожаров Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Стожарова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Стожаров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Стожаров Андрей Иванович

Смерть
05.10.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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