Туржанский вадим николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.88
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.11
Дочь: Туржанская анна вадимовна
Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна
Рождение ребёнка
17.04.24
Дочь: Туржанская мария вадимовна
Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна
Рождение
03.02.88
Рождение ребёнка
15.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна