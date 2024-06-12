Туржанский вадим николаевич 03.02.88 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туржанский вадим николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.88

Пол

Мужской

Добавил:

ут
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.11

Дочь: Туржанская анна вадимовна

Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна

Рождение ребёнка
17.04.24

Дочь: Туржанская мария вадимовна

Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна

Рождение
03.02.88

Отец: Туржанский николай григорьевич

Мать: Костюнина татьяна васильевна

Рождение ребёнка
15.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туржанская юлия барисовна

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