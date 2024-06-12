Туржанская юлия барисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.88
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.11
Дочь: Туржанская анна вадимовна
Отец ребёнка: Туржанский вадим николаевич
Рождение ребёнка
17.04.24
Дочь: Туржанская мария вадимовна
Отец ребёнка: Туржанский вадим николаевич
Рождение
29.03.88
Отец: Борис лавров иванович
Рождение ребёнка
15.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туржанский вадим николаевич