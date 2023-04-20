Дюкова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Дюков Ларион Моисеевич

Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1821

Муж: Дюков Мосей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Федосья Моисеевна

Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дюков Макар Моисеевич

Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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