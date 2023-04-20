Дюкова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Федосья Моисеевна
Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Дюков Мосей Семёнович
Место жительства
1838
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно