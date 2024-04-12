Дюков Ларион Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Дюков Мосей Семёнович
Место жительства
1838
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
Жена: Дюкова Елена Афанасьевна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Дюкова Матрёна Ларионовна
Мать ребёнка: Дюкова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Шаманина Федосья Ларионовна
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Бракосочетание
До 1853
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Шаманина Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
16.06.1864 ст.
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
15.12.1867 ст.
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
10.03.1871 ст.
Дочь: Анастасия Ларионовна
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна
Смерть
Неизвестно