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Дюков Ларион Моисеевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Дюков Мосей Семёнович

Мать: Дюкова Евдокия Григорьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Жена: Дюкова Елена Афанасьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Дюкова Матрёна Ларионовна

Мать ребёнка: Дюкова Елена Афанасьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Шаманина Федосья Ларионовна

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1853

Жена: Дюкова Параскева Стахиевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Шаманина Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Дюков Пахом Ларионович

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.06.1864 ст.

Сын: Дюков Тихон Ларионович

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1867 ст.

Сын: Дюков Павел Ларионович

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.03.1871 ст.

Дочь: Анастасия Ларионовна

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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