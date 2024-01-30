Ермолова (Оболонская) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Оболонская) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1807

Дата смерти

22.06.1852

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1825

Муж: Ермолов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1827

Сын: Ермолов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1829

Дочь: Родзянко Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1830

Сын: Ермолов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1832

Дочь: Самарина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Полозова Нина Петровна

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ермолов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
?.01.1837

Дочь: Ермолова Александра Петровна

Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич

Смерть
22.06.1852
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