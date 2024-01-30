Ермолова (Оболонская) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1807
Дата смерти22.06.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
19.01.1827
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1829
Дочь: Родзянко Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1830
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1832
Дочь: Самарина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Полозова Нина Петровна
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ермолов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
?.01.1837
Дочь: Ермолова Александра Петровна
Отец ребёнка: Ермолов Пётр Николаевич
Смерть
22.06.1852