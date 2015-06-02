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Шаботинский Максим Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2015

Отец: Шаботинский Сергей Борисович

Мать: Михайлова Софья Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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