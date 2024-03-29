Михайлова Софья Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1990
Отец: Михайлов Владимир Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2015
Сын: Шаботинский Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Шаботинский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
05.05.2018
Сын: Шаботинский Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Шаботинский Сергей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно