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Михайлова Софья Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1990

Отец: Михайлов Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.2015

Сын: Шаботинский Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Шаботинский Сергей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.05.2018

Сын: Шаботинский Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Шаботинский Сергей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаботинский Сергей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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