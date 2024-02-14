Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Место рождения

г.Тетюши,Российская империя, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,

Дата рождения

10.08.1862

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1862

Отец: Мухаметзян Сын Купца Хамитович

Мать: Хабипзямал Гумеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Гусман

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Моккарма

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Рахима (Рахимя)

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1879
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Насибулина (Хамитова) Газиза

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

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