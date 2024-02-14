Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Место рожденияг.Тетюши,Российская империя, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,
Дата рождения10.08.1862
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Гусман
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Моккарма
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Рахима (Рахимя)
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1879
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Насибулина (Хамитова) Газиза
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)
Мать ребёнка: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)