Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Гусман

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Моккарма

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Рахима (Рахимя)

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Насибулина (Хамитова) Газиза

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Смерть
Неизвестно

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