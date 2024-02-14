Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Гусман
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Моккарма
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Рахима (Рахимя)
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Насибулина (Хамитова) Газиза
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)
Отец ребёнка: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович
Смерть
Неизвестно