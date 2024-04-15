(Черненко) Надежда Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Черненко Емельян Климович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
11.02.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Семеновна Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно