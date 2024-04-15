Черненко Емельян Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Черненко Клим Сергеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Черненко Нефед Емельянович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Черненко Николай Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Черненко Дмитрий Емельянович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко Дарья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно