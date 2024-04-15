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Черненко Емельян Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Черненко Клим Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Черненко Нефед Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Черненко Николай Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Черненко Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Дарья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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