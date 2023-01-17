(Павлюченко) Дарья Никодимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченко) Дарья Никодимова

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Никодим Устинов

Мать: Ксения Харитонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Порфирий Денисов

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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