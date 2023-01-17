(Павлюченко) Дарья Никодимова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Никодим Устинов
Мать: Ксения Харитонова
Бракосочетание
18.01.1909
Муж: Порфирий Денисов
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно