Порфирий Денисов
Место рожденияд. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
18.01.1909
Жена: Дарья Никодимова
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно