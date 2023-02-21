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Порфирий Денисов

Место рождения

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
18.01.1909

Жена: Дарья Никодимова

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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