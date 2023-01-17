Глаголева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глаголева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1902 ст.

Сын: Глаголев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1903 ст.

Дочь: Глаголева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.

Дочь: Глаголева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глаголев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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