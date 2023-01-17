Глаголева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1902 ст.
Сын: Глаголев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1903 ст.
Дочь: Глаголева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.
Дочь: Глаголева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Глаголев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно