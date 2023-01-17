Немнонова (Белякова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Белякова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1876

Муж: Немнонов Алексей Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Абрам Антонов Немнонов и Косьма Григорьев Медведев; по невесте - того же села крестьяне Назар Никифоров Совихин и Михаил Михайлов Рябышов | Казанска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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