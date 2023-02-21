Немнонов Алексей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.10.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Абрам Антонов Немнонов и Косьма Григорьев Медведев; по невесте - того же села крестьяне Назар Никифоров Совихин и Михаил Михайлов Рябышов | Казанска... Показать все
Смерть
Неизвестно