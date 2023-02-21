Немнонов Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов Алексей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немнонов Михаил Герасимов

Мать: Немнонова Ксения Иванова

Бракосочетание
18.10.1876

Жена: Немнонова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Абрам Антонов Немнонов и Косьма Григорьев Медведев; по невесте - того же села крестьяне Назар Никифоров Совихин и Михаил Михайлов Рябышов | Казанска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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