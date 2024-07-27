Евдоким Егоров
Место рождения
Дата рождения28.07.1855 ст.
Дата смерти03.11.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1855 ст.
Отец: Егор Филиппов
Мать: Васса Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Илья Евдокимович
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Комаров Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.
Дочь: Александра Евдокимова
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
23.02.1892 ст.
Сын: Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Дочь: Феврония Евдокимова
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Рождение ребёнка
18.06.1898 ст.
Сын: Андрей Евдокимов
Мать ребёнка: Матрена Якимова
Смерть
03.11.1904 ст.