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Евдоким Егоров

Место рождения

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1855 ст.

Дата смерти

03.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1855 ст.

Отец: Егор Филиппов

Мать: Васса Игнатьева

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Якимова

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Комаров Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.

Дочь: Александра Евдокимова

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1892 ст.

Сын: Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Дочь: Феврония Евдокимова

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1898 ст.

Сын: Андрей Евдокимов

Мать ребёнка: Матрена Якимова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.11.1904 ст.
Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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