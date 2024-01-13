Максимова (Максимова) Прасковья
Место рожденияТЕНЕЕВО
Дата рождения1895
Дата смерти28.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Платонова Юлия
Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Сунгелеева Александра
Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович
ссср
Рождение ребёнка
1929
Сын: Максимов Виталий
Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович
Смерть
28.03.1980
ШПАНОВКА