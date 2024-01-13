Максимова (Максимова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Максимова) Прасковья

Максимова (Максимова) Прасковья

Место рождения

ТЕНЕЕВО

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

ТЕНЕЕВО
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Платонова Юлия

Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Сунгелеева Александра

Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович

ссср
Рождение ребёнка
1929

Сын: Максимов Виталий

Отец ребёнка: Максимов Игнатий Максимович

Смерть
28.03.1980
ШПАНОВКА
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close