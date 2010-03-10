Козлов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1952

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1952

Отец: Козлов Николай Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Козлов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
10.03.2010
Москва, город федерального значения Москва

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