Смоляк Степан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1929
Сын: Смоляк Владимир Степанович
Мать ребёнка: Смоляк Авдотья
Рождение ребёнка
30.11.1932
Дочь: Смоляк Раиса Степановна
Мать ребёнка: Смоляк Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоляк Нина Степановна
Мать ребёнка: Смоляк Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смоляк Авдотья
Смерть
Неизвестно