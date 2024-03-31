Смоляк Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляк Степан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1929

Сын: Смоляк Владимир Степанович

Мать ребёнка: Смоляк Авдотья

Рождение ребёнка
30.11.1932

Дочь: Смоляк Раиса Степановна

Мать ребёнка: Смоляк Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоляк Нина Степановна

Мать ребёнка: Смоляк Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляк Виктор Степанович

Мать ребёнка: Смоляк Авдотья

Смерть
Неизвестно
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