Смоляк Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляк Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1929

Сын: Смоляк Владимир Степанович

Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович

Рождение ребёнка
30.11.1932

Дочь: Смоляк Раиса Степановна

Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоляк Нина Степановна

Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляк Виктор Степанович

Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович

Смерть
1953
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