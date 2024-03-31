Смоляк Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1929
Сын: Смоляк Владимир Степанович
Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович
Рождение ребёнка
30.11.1932
Дочь: Смоляк Раиса Степановна
Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоляк Нина Степановна
Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляк Степан Емельянович
Смерть
1953