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Кузнецова Капитолина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кузнецова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кузнецов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Кипино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

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