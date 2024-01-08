Кузнецова Капитолина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кузнецова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кузнецов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно
Кипино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область