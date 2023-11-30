(Журавкова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавков Никифор Павлович
Отец ребёнка: Журавков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавков Павел
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Журавков Павел
Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область