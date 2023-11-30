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(Журавкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавков Никифор Павлович

Отец ребёнка: Журавков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавков Павел

Рождение ребёнка
1875

Сын: Журавков Пахом Павлович

Отец ребёнка: Журавков Павел

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область

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