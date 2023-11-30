Журавков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавков Никифор Павлович

Мать ребёнка: (Журавкова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Журавкова) ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Журавков Пахом Павлович

Мать ребёнка: (Журавкова) ?

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область

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