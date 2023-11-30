Журавков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавков Никифор Павлович
Мать ребёнка: (Журавкова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Журавкова) ?
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: (Журавкова) ?
Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область