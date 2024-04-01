(Каминская) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каминская) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Саушкина Маланья Григорьевна

Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опарин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опара Григорий Фокович

Смерть
Неизвестно
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