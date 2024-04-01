(Каминская) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Саушкина Маланья Григорьевна
Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Опара Григорий Фокович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно