Саушкина (Опарина) Маланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Опарина) Маланья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Опара Григорий Фокович

Мать: (Каминская) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Попонина (Саушкина) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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