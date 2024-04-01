Саушкина (Опарина) Маланья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Опара Григорий Фокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1934
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Попонина (Саушкина) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Саушкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.06.1949
Смерть
Неизвестно