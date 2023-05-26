Келеваев Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Келеваев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Келеваева Марья Константиновна
Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Келеваева Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Келеваев Федор Константинович
Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно