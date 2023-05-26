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Келеваев Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Келеваев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келеваева Анна Касьяновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Келеваева Марья Константиновна

Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Келеваева Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Келеваев Федор Константинович

Мать ребёнка: Келеваева Анна Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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