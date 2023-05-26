Келеваева Анна Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Келеваева Марья Константиновна
Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Келеваева Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Келеваев Федор Константинович
Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич
Смерть
Неизвестно