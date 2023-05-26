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Келеваева Анна Касьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келеваев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Келеваева Марья Константиновна

Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Келеваева Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Келеваев Федор Константинович

Отец ребёнка: Келеваев Константин Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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