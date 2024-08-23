Владыкина (Друцкая) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина (Друцкая) Анна Фёдоровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1655

Отец: Друцкий Фёдор Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 112, Колено XXV (XII) __-43. 6. Кж. Анна Фёдоровна. 1680, вышла за Ивана Васильевича Владыкина ... Показать все
Бракосочетание
1680

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Муж: Иван Васильевич Владыкин. Получила после отца Ярославского Уезда пол-деревни Баевой и Владимирского Уезда вотчина отца в селе Алачине.
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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