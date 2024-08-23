Владыкина (Друцкая) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Друцкий Фёдор Иванович
Мать: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 112, Колено XXV (XII) __-43. 6. Кж. Анна Фёдоровна. 1680, вышла за Ивана Васильевича Владыкина ... Показать все
Бракосочетание
1680
Муж: не указан
Муж: Иван Васильевич Владыкин. Получила после отца Ярославского Уезда пол-деревни Баевой и Владимирского Уезда вотчина отца в селе Алачине.
Смерть
Неизвестно